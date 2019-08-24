بث مباشر.. مباراة فيورنتينا ونابولى فى الدورى الايطالى

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة فيورنتينا ونابولي، اليوم السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى فيورنتينا لتحقيق نتيجة إيجابية على آرضه ووسط جماهيره في مباراة اليوم، بينما يطمح نابولي في خطف الثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة قوية.



ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم ظهور النجم الفرنسي فراتك ريبيري، والذي انضم إلى الفيولا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من بايرن ميونيخ الألماني.



ويلتقي اليوم في نفس الجولة فريق يوفنتوس مع نظيره بارما، في تمام السادسة مساء، على ملعب اينيو تارديني.











