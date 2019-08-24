ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:25 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
محمد السعيد
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، لاستعادة نغمة الفوز، بعد التعادل أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة.

ويتطلع فريق الشياطين الحُمر لتحقيق الفوز الثاني على حساب كريستال بالاس، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب تشيلسي برباعية نظيفة.

ويحتل مان يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة.

ويلتقي اليوم أيضًا، نورويتش سيتي مع تشيلسي، وليفربول مع آرسنال، وواتفورد مع وست هام يونايتد، وبرايتون مع ساوثهامبتون، وشيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي.






الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام وست هام في البريميرليج

قمة ليفربول وارسنال تشعل صراع صدارة البريميرليج مبكرا

لامبارد يبحث عن الفوز الأول مع تشيلسي أمام نورويتش سيتي

مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة نغمة الفوز أمام كريستال بالاس

بث مباشر.. مباراة تشيلسى ونورويتش سيتى فى الدورى الانجليزى

ترشيحاتنا

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. أماكن شاغرة في جامعة عين شمس بهذه الكليات

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

عيار 21 بـ 695 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 8 - 2019 .. فيديو

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

موعد قمة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل