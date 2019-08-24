بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويسعى مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، لاستعادة نغمة الفوز، بعد التعادل أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة.



ويتطلع فريق الشياطين الحُمر لتحقيق الفوز الثاني على حساب كريستال بالاس، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب تشيلسي برباعية نظيفة.



ويحتل مان يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة.



ويلتقي اليوم أيضًا، نورويتش سيتي مع تشيلسي، وليفربول مع آرسنال، وواتفورد مع وست هام يونايتد، وبرايتون مع ساوثهامبتون، وشيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي.













