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أوكرانيا تحتفل بالذكرى الـ 28 لاستقلال البلاد .. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:24 ص
أوكرانيا تحتفل بالذكرى
أوكرانيا تحتفل بالذكرى الـ 28 لاستقلال البلاد
كـريـم الـخـطـيـب
احتفلت أوكرانيا اليوم 24 أغسطس بالذكرى الـ 28 لاستقلال البلاد، وذلك بعد ان تم الاعلان عن استقلال البلاد وقيام الدولة الأوكرانية.

اعتمد البرلمان الجديد إعلان سيادة دولة أوكرانيا في 16 يوليو 1990، حيث أسس الإعلان مبدأ تقرير المصير للأمة الأوكرانية، والديمقراطية والاستقلال السياسي والاقتصادي، وأولوية القانون الأوكراني على القانون السوفياتي على الأراضي الأوكرانية، حيث اعتمد إعلان مماثل من قبل البرلمان في روسيا الشيوعية.

بدأت في هذه الفترة مواجهات بين المركزيين السوفييت، والسلطات الجمهورية الجديدة، في أغسطس 1991، حاول فصيل من المحافظين بين القادة الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي الانقلاب لإزالة ميخائيل غورباتشوف، واستعادة سلطة الحزب الشيوعي، بعد المحاولة الفاشلة في 24 آب 1991 اعتمد البرلمان الأوكراني قانون الاستقلال والذي أعلن فيه البرلمان أوكرانيا دولة ديمقراطية مستقلة.

جرى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية الأولى في 1991،وأيد أكثر من 90% من الشعب الأوكراني قانون الاستقلال، وانتخبوا رئيس البرلمان، ليونيد كرافتشوك ليكون أول رئيس للبلاد، في الاجتماع الذي عقد في بريست، بيلاروسيا،حيث اجتمع قادة بيلاروسيا، روسيا، وأوكرانيا، وحلوا الاتحاد السوفياتي رسميًا وتشكل اتحاد الدول المستقلة.

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