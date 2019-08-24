إنجاز تاريخي يُحفز ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

يضع فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، عينه على الوصول إلى إنجاز غير مسبوق في تاريخه بالدوري الإنجليزي، عندما يواجه نظيره آرسنال اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، بالجولة الثالثة من منافسات "بريميرليج".



ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ"البريميرليج" عبر "تويتر"، فإن ليفربول يبحث في مواجهة اليوم أمام آرسنال، عن الفوز الـ 12 له على التوالي بالدوري الإنجليزي، ليحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخه بالبطولة.



وكان الريدز تغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في افتتاح البريميرليج، وساوثهامبتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.



ويتقاسم ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط لكل منهما.