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ترامب: لا مشكلة مع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:25 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى وجود مشكلة مع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا.

وأضاف ترامب - في تصريح أدلى به قبيل توجهه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يحب إجراء اختبارات للصواريخ، مشيرا إلى أن بلاده لا تفرض قيودا على الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لافتا إلى أن العديد من الدول يجرون هذه الاختبارات.

وأكد ترامب العلاقة الطيبة التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، حيث تقوم على الوضوح التام بينهما.

يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، نشرت الأسبوع الماضي، صورا للزعيم كيم جونج أون أثناء مراقبته لأحدث اختبار اطلاق صورايخ تجربة بيونج يانج ووصفتها بأنها أحدث سلاح في ترسانتها.

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