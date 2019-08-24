النمسا توافق لأول مرة على استقبال أطفال لعناصر تنظيم داعش الإرهابي

وافقت النمسا اليوم ولأول مرة على عودة أطفال عناصر تنظيم داعش الارهابي " من حاملى الجنسية النمساوية " الى البلاد.



وقال بيتر جوشيلباور المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم (السبت) ان استعدادات مكثفة تجرى لعودة أطفال من سوريا . مشيرا الى ألمانيا سبقت فى هذا الشأن باستعادة أربعة أطفال لعناصر تحمل الجنسية الألمانية فى تنظيم داعش الألماني الأسبوع الماضي .



وأشار الى أن وزارة الخارجية وافقت على إستعادة أطفال أحد عناصر داعش من النمساويين وهما طفلان لامرأة يرجح أنها قتلت فى سوريا وكانت قد غادرت فيينا في عام 2014.لافتا إلى أنه يتم التأكد من هوية ونسب الأطفال عن طريق اختبار الحمض النووي كما يجري استيفاء شروط الاسترجاع بحسب أحكام القضاء .



وذكر المتحدث أن الطفلين يبلغان من العمر عام ونصف العام ويتمتعان بصحة جيدة وتقترب اجراءات استلامهم من الاكتمال ،وسيتم تسلمهم عن طريق السلطات الكردية فى شمال شرق سوريا .