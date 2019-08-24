بفعل فاعل.. محلل أمريكي يكشف مفاجأة عن احتراق غابات الأمازون.. فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوى، الكاتب والمحلل السياسى بواشنطن، إن الحرائق التى حدثت بغابات الأمازون تسببت في أرق للمجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن هذه الغابات تقوم بإنتاج 20% من الأكسجين للعالم كله، حيث إنها تسمى رئة الكرة الأرضية.



وأضاف الدكتور ماك شرقاوى، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الفرنسى ماكرون مهتم بهذه المشكلة وسيتم طرحها والتطرق للحديث عنها خلال اجتماع لمؤتمر "G7"، موجها اتهاما للرئيس البرازيلي لمخالفته وعده الذي أكد عليه بقمة العشرين الماضية بشأن حماية المناخ وتقليل انبعاث الكربون، والسيطرة على الحرائق بغابات "الأمازون".



وأشار الدكتور ماك الشرقاوى إلى أن غابات الأمازون كانت في تدهور منذ عام 2018، ولكن هذه الحرائق تضاعفت هذا العام، موضحا أن هذه الحرائق ليست بفعل الجفاف كما يحدث كل عام، ولكن هذا العام كانت بفعل فاعل.



وأكد أن درجات الحرارة سترتفع بنسبة كبيرة في الصيف وأكثر في برودة الشتاء نتيجة لذوبان الجليد وحدوث الاحتباس الحراري، لافتا إلى أنه على الحكومة الأمريكية المساعدة للتقليل من درجات الحرارة وانبعاثات الكربون.

