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حوادث

بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وبانجو وهيروين.. ضبط 20 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:33 م
اللواء طارق عجيز
اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 20 تاجر مخدرات و7 مسجلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة بقصد البلطجة وترويع المواطنين في حملة أمنية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت جملة المضبوطات من المخدرات 600 جرام حشيش و300 قرص مخدر وكيلو بانجو و500 جرام هيروين، وتولت النيابة التحقيق.

كانت توجيهات اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، للواء هشام سليم، مدير المباحث، تقضي بعمل حملات أمنية موسعة على بعض البؤر الإجرامية لترويج المخدرات.

وأسفرت حملة مكبرة، بقيادة العميد وائل نبيل، رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، عن ضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش، و300 قرص مخدر، وكيلو بانجو، و500 جرام هيروين، كما تم ضبط 7 مسجلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وكميات من الطلقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة وهما "م. م"، 36 سنة، و"م. ش"، 35 سنة، وبحوزتهما 200 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 أشخاص صادر لهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا سرقة وتعدٍ ومشاجرات، بينهم عامل وربة منزل وضبط 7 أشخاص هاربين من المراقبة في أقسام القناطر وكفر شكر والعبور وشبين القناطر، وضبط عامل، 36 سنة، يدعى "ا. ج"، هارب من 18 حكما غيابيا.

كما تم ضبط 37 مخالفة تموينية منها 15 مخالفة عدم إعلان عن تسعيرة و15 عدم حمل شهادة صحية و7 مخالفات غش تجارى، وتمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور، من ضبط 1055 مخالفة مرورية منها 222 انتظارا خاطئا على جانب الطريق و25 قيادة بدون رخصة قيادة وتسيير وحجز 15 دراجة نارية و682 مخالفة متنوعة وبلغت المبالغ المحصلة 12 ألف جنيه.

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