حراك إسرائيل السياسي.. نتنياهو رئيسا للحكومة المقبلة.. توقعات بضم ليبرمان.. الليكود وكاحول لافان يتعادلان.. وتهم التزوير ومشاركة الأموات في التصويت تلاحق الانتخابات الماضية

توقعات بترؤس نتنياهو للحكومة المقبلة

الليكود و"كاحول لافان" يحافظان على الصدارة

الإسرائيليون يفضلون حكومة وحدة والأغلبية لليمين

نتنياهو لا يستبعد ضم ليبرمان لحكومة مقبلة برئاسته

تهم التزوير ومشاركة الأموات في التصويت تلاحق الانتخابات الماضية

الليكود و"كاحول لافان" يحافظان على الصدارة

توقعات بترأس نتنياهو للحكومة المقبلة

تهم التزوير ومشاركة الأموات في التصويت تلاحق الانتخابات الماضية

نتنياهو لا يستبعد ضم ليبرمان لحكومة مقبلة برئاسته

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "مأجار موحوت"، لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة "i24News"، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، السبت، يحصل الليكود على 32 مقعدًا، بينما تحل قائمة "كاحول لافان"، التي لا تتأثر كثيرًا بالتقارير حول الخلافات الداخلية بين قياداتها، في المرتبة الثانية، وتحصل على 31 مقعدًا.وتحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدًا، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" على 10 مقاعد، وتحصل قائمة "إلى اليمين" (يمينا) التي تضم "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" وتترأسها الوزيرة السابقة، أييلت شاكيد، على 10 مقاعد في الكنيست الـ22.جاءت نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية مشابهة لنتائج الاستطلاعات التي نشرت في أعقاب انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري، والتي أكدتها قبل ذلك نتائج الانتخابات في أبريل الماضي، بحيث يحافظ الليكود على الصدارة بفارق صغير عن "كاحول لافان"، فيما تبقى توازنات المعسكرات السياسية على حالها مع أفضلية واضحة لمعسكر اليمين، ويواصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيجدور ليبرمان، في المحافظة على دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.وتحافظ، وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 611 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 4%، الأحزاب الحريدية على تمثيلها، بحيث يحصل "شاع" على 8 مقاعد يليه "يهدوت هتوراه" بواقع 7 مقاعد، بينما يحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" بالإضافة إلى عضو الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، على 6 مقاعد برلمانية.ويتذيل حزب "العمل" بالشراكة مع "جيشر" القائمة، بحيث يقتصر تمثيله على 4 مقاعد برلمانية، فيما يفشل كل من "زيهوت" برئاسة موشيه فيجلين، والقائمة الكهانية "عوتمسا يهوديت" في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، بحيث تحصل كل قائمة على 2% من أصوات الناخبين.بذلك، يحصل معسكر أحزاب اليمين – الحريديين على 57 مقعدا في الكنيست، من دون حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيجدور ليبرمان، مقابل 41 مقعدا لمعسكر الوسط – يسار، من دون القائمة المشتركة، ويعني ذلك أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، كما أن رئيس "كاحول لافان"، بيني جانتس، لن يتمكن من ذلك، في حال بقيت الاصطفافات وفقا للمعسكرات الحالية واستمرت الخصومة بين نتنياهو وليبرمان.وردا على السؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل نتنياهو على 39%، مقابل 23% لرئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني جانتس.وحول هوية الحكومة التي يطمح لها الناخب الإسرائيلي، قال 26% إنهم يفضلون تشكيل حكومة وحدة بمشاركة الليكود و"كاحول لافان"، في حين يفضل 23% حكومة يمينية ضيقة، و21% يفضلون حومة تشكلها قائمة "كاحول لافان" مع الأحزاب اليسارية.وقال 14% من المستطلعة آراؤهم إنهم يفضلون تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي الليكود والعمل بالإضافة إلى الأحزاب اليمينية، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.ويحافظ "يسرائيل بيتينو"، بقيادة ليبرمان، الذي أفشل محاولات بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته الخامسة في أعقاب انتخابات الكنيست الـ21 في أبريل الماضي، على النتائج الإيجابية التي يسجلها في الاستطلاعات الأخيرة، ويحصل على 10 مقاعد في الكنيست.بعد مطلب حزب "الليكود" نشر كاميرات على صناديق الاقتراح في البلدات العربية، يطالب حزب "يسرائيل بيتينو" بوضع كاميرات في صناديق الأحياء الحريدية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف منع التزوير في الصناديق.وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" في الكنيست، عوديد فورير، إنه سيطالب لجنة الانتخابات بوضع كاميرات في صناديق الاقتراح في الحارات الحريدية.وبحسبه، فإن الخشية من التزوير في صناديق الاقتراع في وسط اليهود الحريديين هي "حقيقية".وأضاف أن "نسب التصويت غير العادية، والحديث عن أموات يشاركون في التصويت يلزم بتشديد الرقابة"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات بطلب نشر كاميرات تصوير في صناديق الاقتراح في الأحياء الحريدية، كما سيدعو لاستنفار متطوعين للعمل كمراقبين في هذه الصناديق.يأتي مطلب "يسرائيل بيتينو" هذا في ظل الجدل حول الحاجة لنشر كاميرات في صناديق اقتراع في البلدات العربية، بزعم أنه من المحتمل أن يحصل تزوير فيها. ومن المفترض أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن.وكان الليكود عمل، خلال الانتخابات السابقة، على نشر نحو 1300 كاميرا في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بهدف ردع الناخبين العرب عن التصويت.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لا يرفض ولا يستبعد ضم حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيجدور ليبرمان، إلى حكومة مقبلة يقوم بتشكيلها، رغم الخصومة الشديدة بينهما، منذ الانتخابات الماضية، التي جرت في أبريل الماضي.وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه خلال زيارته لأوكرانيا، سُئل نتنياهو، خلال محادثة مغلقة، حول ما إذا كان يرفض ضم ليبرمان إلى حكومة قد يشكلها بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل، وأجاب على الفور أنه لا يرفض ليبرمان كشريك في الحكومة المقبلة.وكان ليبرمان قال مؤخرا، في محادثات مغلقة، وفق الإذاعة، إنه لا يرفض الآن أيضا الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو، رغم الانتقادات الشديدة التي وجهها للأخير، على أن تكون هذه حكومة وحدة بمشاركة حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني جانتس.وقالت الإذاعة إن نتنياهو وليبرمان سيواصلان التهجمات المتبادلة بينهما حتى يوم انتخابات الكنيست، لكنهما سيبقيان احتمال التعاون بينهما بعد الانتخابات مفتوحا.يذكر أن ليبرمان كان قد استقال من منصب وزير الأمن عشية الانتخابات الماضية، بادعاء أن نتنياهو يرفض العودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة. وبعد الانتخابات، اشترط ليبرمان دخوله للحكومة بسن قانون تجنيد الحريديين، الذي ترفضه الأحزاب الحريدية بشكل قاطع. وتخلل هذه الفترة تهجمات متبادلة شديدة بين نتنياهو وليبرمان.