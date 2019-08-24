تحرير 86 مخالفة إشغالات خلال يوم واحد بأسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، استمرار حملات اليوم الواحد التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور في أوقات مختلفة ومفاجئة للقضاء على ظاهرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتعطل حركة المارة وتسبب الكثير من المخلفات بالشوارع وتقليصها بقدر الإمكان لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط أن حملة اليوم الواحد تمكنت أمس من رفع وإزالة حوالى 86 مخالفة إشغالات بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط وفقا لخطة زمنية موضوعة على مستوى المحافظة للقضاء على جميع الإشغالات من الشوارع والميادين، فضلا عن الحملات المكبرة بمركز أبو تيج والتى تمكنت من تحرير عدة محاضر ومخالفات وتمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.



وأوضح العميد ياسر حافظ الجزيري رئيس قسم شرطة المرافق أن الحملة استهدفت شوارع يسرى راغب والأربعين وميدان المجذوب ومحمد على مكارم وحى السادات والمعلمين وميدان المحطة والرياض والهلالي والجلاء وفريال والجمهورية والنميس والخزان ومدخل الوليدية وشارع الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى.



وأضاف رئيس قسم المرافق أن المخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات تمثلت في تحرير 3 محاضر إشغال طريق ومحلات عامة ومحضرين عدم تنفيذ قرارات الإزالة و3 محاضر بناء بدون ترخيص و3 محاضر قرارات إيقاف أعمال البناء المخالفة و4 محاضر فض أختام محلات عامة وإزالة إدارية لعدد 7 حواجز أسمنية و9 حواجز حديدية ورفع 4 عربات كارو وخشب فضلا عن 51 محضر متنوع ما بين إزالة إدارية لفتارين وتند قماش وخشب وبروزات وكراسي وغرز وفرش خضار وشويات مأكولات مع التأكيد على نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم طبقا لتعليمات المحافظ.