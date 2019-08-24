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إيهود باراك: نتنياهو جرو وليس رجلا

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:20 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
نشر موقع "والاه" العبري اليوم، السبت، تصريحا صارخا لـ إيهود باراك، زعيم الحزب الديمقراطي، ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي جاء فيه أن "نتنياهو هو جرو ترامب وليس رجل دولة".

وصرح إيهود باراك بأن "سياسة نتنياهو التي بدأت مع عهد أوباما تختلف الآن فى عهد دونالد ترامب، حيث أصبح بالنسبة لترامب مثل جرو وليس مثل رجل دولة".

وقال باراك إن نتنياهو يسعى لتنفيذ الرغبة القطرية لتمويل أنشطة حركة حماس والتي تنتهي دائمًا بالتصعيد والحرب.

وأفاد بأن "الرؤساء يتغيرون كل 8 سنوات، وأحيانًا 12 عامًا، ويجب أن نكون حذرين".

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