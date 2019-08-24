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غضب بالسعودية بسبب رمي أطنان من الأرز في مقلب قمامة .. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:20 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر قيام مجهول برمي أطنان من الأرز في مركز نفايات مخصص للصرف الصحي، وهو ما أثار استياء السعوديين.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن أطنان الأرز تم رميها في مقلب نفايات مخصص للصرف الصحي في جزيرة فرسان، وهو ما أثار غضب الأهالي، خاصة وأن تاريخ استهلاكها لازال ساريا، مطالبين بضرورة التوصل إلى الفاعل والتحقيق معه.

ويوثق مقطع الفيديو وجود مئات الأكياس من الأرز الصالح للاستهلاك مطمورة في مرمى الصرف الصحي الوحيد بجزيرة فرسان، فيما قال عددٌ من المغرّدين: إن هذه الكميات الكبيرة من الأرز تتبع إحدى الجمعيات الخيرية بالجزيرة.

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