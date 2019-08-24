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محافظات

بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:53 م
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
تمكنت الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة البحيرة منذ تنفيذ ٤٣ قرار إزالة لحالات تعد على أراضى ملك الدولة بمساحة ٥ آلاف متر بمراكز "الرحمانية والدلنجات وأبو حمص"، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حزم لجميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة والطرق بكافة صورها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.

وكانت الوحدات المحليه بمدن ومراكز (الرحمانية - الدلنجات - بدر- أبوحمص) نفذت عدة حملات إزالة وتعديات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة من (الطرق - الرى- جهاز حماية الأراضي - الشرطة).

وأسفرت عن إزالة ٣ مغاسل على مساحة ٦٠٠م تعد على حرم الطريق العام أملاك دولة بناحية خط المركب والشيخ قاسم بالنمرية التابع الوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز ومدينة أبو المطامير بالإضافة إلى تنفيذ إزالة تعديات على مساحة ٢٦٥ متر أرض أملاك دولة.

كما تم زالة (٧) حالات تعد على أملاك دولة بمساحة ٣٦٥م٢ على أملاك هندسة صرف العطف حرم مصرف صرف كفر أمليط بناحية أريمون بالمحمودية، و٤ حالات على مساحة ١٣٢١ متر٢ بمركز ومدينة الرحمانية و١٢حالة على مساحة ٢٧٠م ٢ عبارة عن حوش داخل مياه نهر النيل بنطاق المركز، و٨ حالات تعد، حيث تمكنت اللجنة من إزالة حالات التعدى وهي عبارة عن مبانى أسوار بالطوب الأبيض على مساحة ١٢٢٤م تعديات على أرض زراعية والطرق بأبوحمص، وفى شبراخيت تم إزالة حالة تعد على الأرض أملاك الوحدة المحلية على مساحة        ٣٠٠ متر وتم إيقاف أعمال بناء وصب دور ثانى علوى على مساحة ١٦٠ مترا بدون ترخيص بمنشأة عامر ببدر.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية الوقائية بمركز الدلنجات من إزالة ٧ حالات تعد على أرض من أملاك صرف الدلنجات بمساحة  ٤٩٢مترا مربعا عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية.
بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
بـ مساحة 5 آلاف متر.. إزالة 43 حالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة

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