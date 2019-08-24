غيابات بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الليجا

📝 ¡Estos son nuestros 19 convocados para el primer partido de Liga en el Bernabéu! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/IbgsEjtAW6 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 24, 2019

أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة بلد الوليد، الليلة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".وشهدت القائمة غياب كل من، ماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، وإبراهيم دياز، ورودريجو، وفيرلاند ميندي، للإصابة، بينما يغيب أودريوزولا وماريانو لأسباب فنية، فيما يغيب لوكا مودريتش للإيقاف.وجاءت قائمة الميرنجي لمواجهة بلد الوليد على النحو التالي:حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - ألتوبي.خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو.خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو.خط الهجوم: بنزيما - بيل - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.