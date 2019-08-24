سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر

زار المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد لقرية الجراولة شرق مطروح للتعرف على مطالب واحتياجات الأهالي.



واستمع السكرتير العام لمطالب ومشاكل الأهالي، لافتا إلى أنه سيتم دراسة تلك المشاكل ووضع حلول فورية لها.



وأكد السكرتير العام، تواصل القيادات التنفيذية الدائم مع أبناء مطروح وحل مشاكلهم على أرض الواقع والترحيب بعرض أي مقترحات ومطالب.



كما قام اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، بزيارة ميدانية لقرية القصر غرب مرسى مطروح، بحضور عدد من العمد والمشايخ للتعرف على أهم المشكلات والعمل على حلها وفق الامكانيات مع دراسة باقي المطالب ومخاطبة الجهات المختصة لسرعة الرد عليها وتقديم حلول لها، ومنها ضعف التيار الكهربائي وإنارة بعض المناطق ورصف بعض الشوارع الجانبية.



ووجه رئيس المدينة لرئيس القرية، برفع تقرير بحصر الشوارع التي تحتاج لرصف واحتياجات القرية من الاعمدة والحالة العامة للانارة كما تم المرور على شاطئ الاصيل و زمردة بالأبيض لمراقبة الأسعار بالشواطئ.