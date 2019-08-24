ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:01 م
صدى البلد
ايمن محمود
زار المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد لقرية الجراولة شرق مطروح للتعرف على مطالب واحتياجات الأهالي.

واستمع السكرتير العام لمطالب ومشاكل الأهالي، لافتا إلى أنه سيتم دراسة تلك المشاكل ووضع حلول فورية لها.

وأكد السكرتير العام، تواصل القيادات التنفيذية الدائم مع أبناء مطروح وحل مشاكلهم على أرض الواقع والترحيب بعرض أي مقترحات ومطالب.

كما قام اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، بزيارة ميدانية لقرية القصر غرب مرسى مطروح، بحضور عدد من العمد والمشايخ للتعرف على أهم المشكلات والعمل على حلها وفق الامكانيات مع دراسة باقي المطالب ومخاطبة الجهات المختصة لسرعة الرد عليها وتقديم حلول لها، ومنها ضعف التيار الكهربائي وإنارة بعض المناطق ورصف بعض الشوارع الجانبية.

ووجه رئيس المدينة لرئيس القرية، برفع تقرير بحصر الشوارع التي تحتاج لرصف واحتياجات القرية من الاعمدة والحالة العامة للانارة كما تم المرور على شاطئ الاصيل و زمردة بالأبيض لمراقبة الأسعار بالشواطئ.
سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر
سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر
سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر
سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر
سكرتير عام مطروح يستمع لمشاكل أهالي الجراولة.. والمعداوي يستمع لمطالب قرية القصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عربات مجهزة لمنع انتشار الأبقار فى شوارع مطروح

ترشيحاتنا

مسافر وخايف الوقت يفوتك.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للصلاة في المواصلات

فضل الله يكشف عن الحالات التى يجوز لـ الفيفا تعيين لجنة لإدارة الجبلاية

تعرف على سبب انسحاب تامر حسني من ذا فويس كيدز

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو

قائد شرطة دبي السابق يشن هجومًا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور

أخبار الفن| محمد رمضان يطير فى الهواء بحفلة مارينا.. وعمرو دياب ينادى على دينا الشربينى فى العلمين

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

تعرف على سن المعاش بقانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى