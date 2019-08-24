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محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 4395 حالة تعد ضمن الموجة 13

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:53 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
أكد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة فى حق الشعب موضحا أن المحافظة تتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل ولا تهاون مع المقصرين والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وأضاف محافظ القليوبية أنه منذ انطلاق الموجة الـ13 وحتى تاريخه جرى إزالة 2480 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 236050 متر وإزالة 1915 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 233694 متر لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

وشدد محافظ القليوبية علي تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكدا أن حملات الإزالة مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الإعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا معتبرا الأرض الزراعية خط أحمر.

وأوضح محافظ القليوبية أنه سيجري تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية مشددا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

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