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رياضة

بسملة السلاموني تحقق ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:31 م
بسملة السلاموني
بسملة السلاموني
منتصر الرفاعى
حققت اللاعبة بسملة السلاموني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون "الثلاثي" في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.

نجحت بسملة السلاموني في خطف الميدالية الذهبية اليوم بعد منافسة شرسة مع زيمبابوي والجزائر والمغرب.

رفعت الميدالية الذهبية للسلاموني رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينهم 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية في صدارة دورة الألعاب الأفريقية.

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