العليا لانتخابات الأطباء تطالب المرشحين باحترام ميثاق الشرف الانتخابي

طالبت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء (أكتوبر 2019)، جميع المرشحين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الانتخابى.









كما دعت اللجنة من خلال بيانها, جميع مديرى المنشآت الطبية الحكومية والخاصة تسهيل مهمة المرشحين فى لقاء الاطباء وعرض برامجهم الانتخابية بدون أى تمييز بين المرشحين.





وعرضت اللجنة ميثاق الشرف الانتخابي وهو إعلاء المنافسة الشريفة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين زملاء المهنة.













وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابى للأطباء بجميع وسائل الإعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.





وطالبت اللجنة المرشحين ضرورة عدم اقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية فى العملية الانتخابية ,لأن النقابة هى بيت كل الأطباء ,هذا إلى جانب عدم تعرض أي مرشح او مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.













وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالموضوعية فى نقد برنامج المرشح المنافس أو تاريخه المهنى او النقابى ,وضرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل ازالتها بعد انتهاء الانتخابات.



