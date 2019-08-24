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الجمعيات الأهلية تعلن إطلاق مبادرة نحو مجتمع بلا فساد

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:50 م
صدى البلد
أماني نوار
أعلنت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، عن تنظيم مؤتمر لإطلاق مبادرة لمكافحة الفساد بعنوان "نحو مجتمع بلا فساد" منتصف الشهر المقبل، وذلك خلال اجتماعها الأخير بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن المؤتمر الذي سيتم عقده خلال شهر سبتمبر يتناول الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2019 -2022، وعرض الخطة التنفيذية للجنة العليا لمكافحة الفساد، والتعريف بدور منظمات المجتمع الأهلي ونشر التوعية المطلوب توصيلها للمواطنين عن مخاطر الفساد وألية مكافحته.

وأضاف عبد القوي، أن المؤتمر سيكون بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والأوقاف، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وشيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية وقداسة البابا تواضروس، وأعضاء اللجان العليا واللجان الإقليمية لمكافحة الفساد من جميع المحافظات، وممثلي الاتحادات النوعية والمنظمات الدولية.

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