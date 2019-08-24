حبس مفتش تموين لاتهامه بتجميع 4 أطنان دقيق مدعم في كفر الشيخ

قرّرت نيابة الحامول تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس مفتش تموين بإدارة تموين الحامول 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتجميع 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم بمسكنه؛ لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط م.م.ح مفتش تموين بإدارة الحامول؛ لقيامه بالإتجار في الدقيق البلدي المدعم، مستغلًا وظيفته في تجميعه من بعض أصحاب المخابز وذلك لبيعه في السوق السوداء.





وعقب تقنين الإجراءات، ألقت مباحث التموين تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، المتهم من مسكنه الذي عُثر بداخله على كمية قدرها نحو 4 أطنان تقريبا من الدقيق البلدي المدعم، جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات.



