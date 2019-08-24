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اقتصاد

العربي لسيدات الأعمال يبحث سبل دعم الصادرات المصرية للمغرب

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:49 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
بحثت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، سبل دعم الصادرات المصرية للمغرب خلال لقائها بالمستشار أحمد عياد رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للتثميل التجاري المصري بالمغرب، حيث تناول اللقاء سبل دعم الصادرات المصرية من مواد البناء والبلاستيك والزجاج والأجهزة الكهربية.

وأشارت عبير عصام، إلى أنها تقدمت بطلب للتمثيل التجاري بالمغرب لتشريح أحد الكيانات النسائية العاملة بالاقتصاد بالمملكة المغربية لبحث سبل إنضمامها للمجلس العربي لسيدات الأعمال، حيث لم تكن المملكة المغربية ممثلة بعضوية العربي لسيدات الأعمال.

وأكدت عبير عصام، أن ممثل التمثيل التجاري بالمغرب ساهم في ترتيب لقاء مع إحدى سيدات الأعمال العاملة بالمجال العقاري، فيما وجهت عصام بدعوة رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري لحضور حفل ختام فاعليات "الاتحاد المصري للثقافة الرياضية" والذي تشغل عصام فيه منصب عضو مجلس الإدارة، والمقام بالمغرب تحت عنوان " ثقافتنا تجمعنا".

وأعلنت عن ترتيب لقاء للقاء قادم بالقاهرة لشرح دليل المصدريين من مصر وإلى الممكلة المغربية لدعم سبل التعاون التجاري بين البلدين واتخاذ خطوات واضحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين مستقبلًا.

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