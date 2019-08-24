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رياضة

قرارات قوية من مجلس إدارة نادي الأوليمبي.. اعتماد عقود السلة ومعسكر لكرة القدم

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:40 م
شعار نادي الاوليمبي
شعار نادي الاوليمبي
عبدالله هشام
اتخذ مجلس إدارة نادي الأوليمبي السكندري برئاسة طارق السيد عدة قرارات قوية خلال الجلسة الأخيرة وأبرزها إقامة معسكر للفريق الاول لكرة القدم خلال الفترة من 23 الي 31 أغسطس الجاري بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني، بالإضافة إلى اعتماد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة السلة.

واعتماد المقايسة التثمينية لتوريد معدات حمام السباحة الجيد والمعدة من قبل الاستشاري أبو جد، مع موافقة المجلس على التعاقد مع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ باقي الأعمال وتشطيبات حمام السباحة، علمًا بأن هذه الأعمال مقرر الانتهاء منها في شهر يوليو 2020.

موافقة مجلس الإدارة علي طرح المكان المجاور لبوابة بيلا لتكون منطقة للألعاب الترفيهية لأعضاء النادي من سن 12 حتى 18 عاما.

قرر مجلس إدارة النادي إحالة ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" من تجاوزات إلى النيابة العامة.

تشكيل لجنة من أيهاب الكأس والمهندس علاء الصاحي والسيد أيمن البطيخي رئيس لجنة التسويق لدراسة أمكانية أقامة حفلات علي شاطئ سيدي كرير ضمن خطة تنمية موارد النادي الأوليمبي.

وتكليف الدكتور أحمد رفعت أبو طبيخ لإعداد الرسومات الإنشائية والمعمارية لمطعم النادي، وذلك بالتنسيق مع شركة الثغر مستغل المطعم الحالي علي أن تكون بنفس تراز مبني الفريق سليمان عزت.

كما قرر المجلس إنشاء مدرسة لكرة القدم "متميزة" وذلك بدلاُ لأكاديمية نادي فينورد التي تم إنهاء تعاقدها وسيعلن مجلس الادارة عن أسم كبير سيتولي الإدارة الفنية للمدرسة، وقد قرر المجلس الا تزيد المجموعة الواحدة عن 15 لاعبا فقط.

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