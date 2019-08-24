اليونان تعلن ترحيل اللاجئين المخالفين إلى تركيا

أعلنت اليونان عن استئناف ترحيل المهاجرين إلى تركيا في محاولة منها لمعالجة قضية الزيادة في أرقام الذين وصلوا إلى حدودها في الأشهر الماضية.



وقال الوزير المسئول عن سياسات الهجرة، جورجيوس كوموتساكوس، إن 15 من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سيتم إرسالهم إلى تركيا من مدينة يونانية قريبة، ولكن لم يوفر أي تفاصيل أخرى.



وأضاف كوموتساكوس، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة طلبات اللجوء لـ 75 ألف شخص يقيمون في اليونان، من ضمنهم 9 آلاف تم رفض طلباتهم ولكنهم قدموا طعونا في المحكمة، مشيرًا إلى أن هناك 5 مخيمات في الجزر اليونانية الشرقية ممتلئة بثلاثة أضعاف سعتها الاستيعابية.