بتمويل ألماني.. محافظ أسيوط يعلن استلام مدرسة نجع على منصور الابتدائية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، عن استلام مدرسة نجع على منصور، التابعة لقرية بنى رافع بمركز منفلوط بطاقة 11 فصلا دراسى، والتى تم انشاؤها من قبل هيئة الأبنية التعليمية ضمن برنامج دعم جودة التعليم (QESP) والممول من الحكومة الألمانية تماشيًا مع سياسة الدولة فى توفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية القصوى للقرى والنجوع الأشد احتياجا طبقا لرؤية مصر 2030 فى مجال التعليم.



وأشار محافظ أسيوط –فى تصريحات صحفية اليوم– إلى أن الدولة لا تألوا جهدا فى تذليل جميع العقبات لإقامة مشروعات تعليمية عليها وتقديم خدمات تعليمية متميزة، لافتا الى أن إنشاء مدرسة نجع على منصور الابتدائية يأتى نظرا لاحتياج القرية الشديد لمدرسة ابتدائية وتسهيلا على ابنائنا الطلاب.



وأضاف المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أنه تم الاستلام الابتدائى لمدرسة نجع على منصور الابتدائية بطاقة ١١ فصلا دراسيا، وذلك بخلاف غرف الإدارة والمكتبة والطبيب ومعمل للحاسب الآلى وصالة متعددة الأغراض ومعمل مطور وغرفة مجالات ودورات المياه للبنين والبنات والتى تم تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وروعى عند تصميمها تطبيق أعلى معايير الجودة التى تنتهجها الهيئة فى التنفيذ.



وأضاف أنه تم تزويد جميع فصول المدرسة بالأسقف العازلة للصوت لتوفير الهدوء اللازم داخل الفصول لزيادة استيعاب التلاميذ لدروسهم وعدم تشتيت انتباههم بأى ضوضاء خارجية كما تم استغلال الممرات بين الطرقات الاستغلال الأمثل بعمل مقاعد للتلاميذ للجلوس عليها كذلك تم استخدام خامات الطبيعة كخشب الاشجار لعمل ألعاب بسيطة من أغصانها للترفيه عن تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، كما تم مراعاة الطلاب ذوى القدرات الخاصة بعمل الممرات الخاصة بهم وكذلك دورات المياه المجهزة لهم تحت اشراف المهندسة نيفين مصطفى ورئيس قطاع منفلوط المهندس محمد صلاح وترأس لجنة الاستلام المهندس ناصر فرغلى.