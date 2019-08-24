وصفتها تحية كاريوكا بـ العبيطة.. لماذا بكى فريد شوقي أمام أمينة رزق؟

جميلة الشاشة الحزينة، أبكت الجمهور بمشاعرها الجياشة وأحزنتهم بدموعها التي لم تفارقها، وأفرجت عن سيرورتهم بضحكتها حتى انتظروا ابتسامتها السمحة، وتربعت أمينة رزق عرش التمثيل الدرامي بأدوراها الثانوية، حتى خطفت الأنظار إليها بعيدا عن بطولة الأفلام، جسدت أمينة فأصبحت واحدة من أشهر شخصيات السينما المصرية التي لا تموت.
وكما أبكت الجمهور، ذرف وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقي دموعه بسبب الفنانة أمينة رزق، ولم تستطع عيناه حبس الدموع تأثرا بذلك الأداء الملحمي الدرامي لأمينة رزق على خشبة المسرح، وبالرغم من رباطة جأشه وقوته التي عهده الناس بها حتى أصبح نجم الأكشن في السينما إلا أن تأثير أمينة رزق كان بمثابة السحر الذي وقع عليه.
مسح فريد شوقي دموعه بأكمامه، وعقب انتهاء المسرحية، تعجب منه يوسف وهبي وسأله: "في عسكري بيعيط يا ابني!!"، فرد عليه الفتى قائلا: "ما قدرتش أمسك نفسي قدام أمينة رزق"، وبعد مرور سنوات وقف فريد شوقي أمامها ممثلا وليس كومبارس، وكانت لحظة تفاخر بها قائلا: "أنا مش مصدق نفسي.. أنا فريد شوقي الطفل اللي شافها على المسرح هيمثل قدامها!!".
وبعيدا عن فريد شوقي، صرحت الفنانة تحية كايروكا عن رأيها بـأمينة رزق في حوار نشرته لها مجلة "آخر ساعة" في عددها ليوم 6 مايو من عام 1945، وأعربت فيه عن حبها لها وإعجابها بتمثيلها، إلا أنها انتقدت شخصية أمينة رزق ووصفتها بـ "العبيطة".