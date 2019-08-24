وصفتها تحية كاريوكا بـ العبيطة.. لماذا بكى فريد شوقي أمام أمينة رزق؟

جميلة الشاشة الحزينة، أبكت الجمهور بمشاعرها الجياشة وأحزنتهم بدموعها التي لم تفارقها، وأفرجت عن سيرورتهم بضحكتها حتى انتظروا ابتسامتها السمحة، وتربعت أمينة رزق عرش التمثيل الدرامي بأدوراها الثانوية، حتى خطفت الأنظار إليها بعيدا عن بطولة الأفلام، جسدت أمينة فأصبحت واحدة من أشهر شخصيات السينما المصرية التي لا تموت.





وفي مثل هذا اليوم من عام 2003، فقدت السينما المصرية واحدة من معجزات الشاشة التي لم ولن تعوض، ورحلت عن عالمنا الممثلة القديرة أمينة رزق، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد حياة طويلة عاشتها أثرت خلالها السينما والدراما بأعمالها الفنية الخالدة، لتصبح معجزة السينما التي أبكت الجماهير بأدائها الذي يشعرك وكأنه واقعي.



وكما أبكت الجمهور، ذرف وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقي دموعه بسبب الفنانة أمينة رزق، ولم تستطع عيناه حبس الدموع تأثرا بذلك الأداء الملحمي الدرامي لأمينة رزق على خشبة المسرح، وبالرغم من رباطة جأشه وقوته التي عهده الناس بها حتى أصبح نجم الأكشن في السينما إلا أن تأثير أمينة رزق كان بمثابة السحر الذي وقع عليه.





وفي لقاء نادر للفنان فريد شوقي، أرجع شريط ذكرياته إلى لحظة دخوله المسرح مع والده ومشاهدة أمينة رزق على الخشبة لأول مرة، فكانت لحظة شعر فيها الصبي بالفخر لرؤية تلك الممثلة العبقرية التي استشعر بها الأمومة والحنان، وفي الأربعينات وعلى مسرح الجيزة، حظي فريد شوقي وهو في الإعدادية بتمرين صيفي في التمثيل، فعمل كومبارس في مسرحيات يوسف وهبي، وفي مسرحية جمعته بالفنانة أمينة رزق، جسد خلالها دور العسكري، لتبدأ ملحمة تمثيلية لأمينة رزق، لم يتمالك الفتى أعصابه، وبكى مع الجمهور وهو على خشبة المسرح بسبب الأداء الدرامي المؤثر.



مسح فريد شوقي دموعه بأكمامه، وعقب انتهاء المسرحية، تعجب منه يوسف وهبي وسأله: "في عسكري بيعيط يا ابني!!"، فرد عليه الفتى قائلا: "ما قدرتش أمسك نفسي قدام أمينة رزق"، وبعد مرور سنوات وقف فريد شوقي أمامها ممثلا وليس كومبارس، وكانت لحظة تفاخر بها قائلا: "أنا مش مصدق نفسي.. أنا فريد شوقي الطفل اللي شافها على المسرح هيمثل قدامها!!".



