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حوادث

15 يوما.. تجديد حبس المتهمين بالتعدي على معاق صالون حلاقة الشرقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:59 م
معاق صالون حلاقة
معاق صالون حلاقة
محمد الطحاوي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة منسا القمح الجزئية أستمرار حبس المتهمين الـ 5 بالتعدي علي معاق ذهنيا بالضرب داخل صالون حلاقة 15 يوم على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.

وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات لمطالبة قوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.

وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وأجرت التحريات بشأنها وحررت المحضر اللازم.

وأكد محمد محمود حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، لـ "صدى البلد"، أنه بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفحص أوراق صاحب محل حلاقة والمتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء بالضرب على معاق ذهنيا بقرية كفر أبراش دائرة المركز، وفحص التراخيص ووصلات الكهرباء، تم غلق وتشميع صالون الحلاقة وفصل التيار الكهربائي عن المحل، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، حيث تبين مخالفته للاشتراطات الصحية والبيئية.

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