لمدة عام.. تضامن أسوان تعلن فتح باب تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة

أعلن الأحمدى الوكيل، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، عن فتح باب تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتبارًا من أول أكتوبر القادم ، للدفعة 93 وذلك بناءً على قرار وزيرة التضامن الإجتماعى رقم 293 لسنة 2019.



وأشار الوكيل ، إلى أن الخدمة العامة ستشمل الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019 ، بجانب الذكور أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019 ممن تقرر إعفاءهم من الخدمة العسكرية ، بالإضافة إلى الذين يزيدون عن حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب .



وأوضح الأحمدى الوكيل ، أنه يتم تسجيل المكلفين خريجى دور أول 2019 والمتخلفين من الدفعات السابقة بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم فى مواعيد العمل الرسيمة، من أول أكتوبر القادم حيث سيكون التكليف لهذه الدفعة بمجالات تكافل وكرامة وجهاز حماية المستهلك والنيابات والتأمينات الإجتماعية وأطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة " شبابنا يخدم بلدنا " وبنك ناصر ، ومحو الأمية ، وخدمات تعليمية وتنمية مجتمع ، وخدمات طفولة ، وأثنين كفاية ، وأخيرًا لا أمية مع تكافل .



وأضاف أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم تشمل 3 صور شخصية و 2 صورة بطاقة الرقم القومى ، و 2 صورة للمؤهل الدراسى ، و 2 صورة لشهادة الميلاد ، و 2 صورة للموقف من التجنيد بالنسبة للذكور ، فضلًا عن عدد 3 ملفات بلاستيك .