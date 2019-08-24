افتتاح معرض أهلا مدارس السنوي بالعريش.. سبتمبر

تستعد محافظة شمال سيناء، لافتتاح معرض "أهلا مدارس" السنوي بمناسبة العودة للمدارس بمدينة العريش، اعتبارا من ٧ سبتمبر المقبل، بوسط المدينة وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.



أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أن المعرض يستمر لمدة شهر وأنه سيتم توفير كافة احتياجات التلاميذ والطلبة من مستلزمات المدارس والعام الدراسي الجديد، بأسعار تنافسية تقل عن السوق الخارجي، بهدف التخفيف عن أولياء الأمور ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وشددت المحافظة علي مراعاة المواطنين من محدودي الدخل والأسر لتوفير احتياجاتهم من خلال المعرض وبأسعار مناسبة.



وكلف شوشة وكيل وزارة التموين بالمحافظة بعمل لجنة مراقبة ومتابعة لعمليات البيع داخل المعرض من أجل حماية المستهلك.



ومن جانبه أكد عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، أن المعرض يضم عدد من العارضين سواء المكتبات أو المتعاملين في توريد مستلزمات المدارس من أجل توفر جميع مستلزمات المدارس، ويهدف إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وأسر التلاميذ ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار حيث يتم البيع بأسعار الجملة.



وأضاف مطر، أنه من خلال المعرض سيتم توفير الزى المدرسي ، و الأحذية الي جانب الكراريس والكشاكيل ومستلزمـات الطالب المدرسية من "شنط وأقلام ومساطر وأدوات مكتبية وهندسية" . بأسعار تناسب جميع الأسر، مع وجود فروق في الأسعار عن السوق المحلى والأسواق الخارجية.

