محذرا أمريكا بسبب النبيذ.. المجلس الأوروبي: الحروب التجارية ستؤدي لركود اقتصادي

أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم، السبت، أن الحروب التجارية ستؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.



وقال رئيس المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرضت واشنطن رسومًا على النبيذ الفرنسي.



من جهته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يسعى لخفض الحرب التجارية الحالية.



وأوضح دونالد توسك، أنه يجب على قادة الدول مجموعة الـ7 بذل مجهود أكبر من أجل إيجاد لغة مشتركة بينهما خلال القمة، لافتا، خلال مؤتمر صحفي قبيل قمة الدول السبعة، إلى أن المجلس سيساهم بتقديم 150 مليون يورو لدول القارة الأفريقية.



وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في الأمور الخاصة لنهضة وتمكين المرأة في أفريقيا، كما سيساهم الاتحاد في تقديم مبادرة لوضع نهاية للصراعات والعنف الجنسي في دول العالم.