سمكمكينو على مسرح الأنفوشي قبل المهرجان القومي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "سمكمكينو" لمدة ثلاثة أيام متتالية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، العرض غنائي استعراضي يعتمد على تقنية المسرح الأسود، تدور أحداثه داخل أعماق البحار حول السمكة سمكمكينو المقبلة على عامها الأول في الدراسة ووالدتها الحريصة عليها بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في عناد سمكمكينو وتعرضها للخطر حيث يلتقطها أحد الصيادين وتستمر رحلة البحث عنها.



العرض تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات شريف عباس، بالاشتراك مع كورال أطفال غنوة، ديكور أماني سمير، أداء أركان محمود، نورهان علي، ميادة الشوكي، غنوة أحمد، عمر سعيد، السيد علام، أحمد علاء، بدور أحمد، نور سامح، بيلار أحمد، أسماء خالد، سيف أحمد، آدم أحمد، نوار سامح، محمد يسري، لؤي حسن، شهد محمد، نادية علاء، عبد الرحمن محمد، جنة محمد، بلال محمود، محمد أحمد، مساعدو إخراج إبراهيم حسن ومحمد خالد، مخرج منفذ مهند مختار، إخراج رنا بركات.



العرض من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، ومن المقرر أن يعرض يومي 25 و 26 أغسطس الجاري على مسرح أوبرا ملك بالقاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري.