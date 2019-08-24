فرض إكراميات.. السياحة والمصايف تحرر مخالفات لـ 7 شواطئ بالإسكندرية.. صور

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملاتها المكثفة على الشواطئ، حيث تم تحرير 7 مخالفات تتعلق بفرض إكراميات بمناطق شرق وغرب المدينة.



بدأت الحملة في مناطق غرب المدينة برئاسة جمال رشاد، رئيس الإدارة، بجولة تفقدية لشاطئ النخيل بأكتوبر لتفقد حاجز الأمواج والحالة العامة للشاطئ ثم تم التوجه إلى شاطئ الهانوفيل العام، حيث تلاحظ انضباط حالة الشاطئ ورضاء رواده عن الخدمة المقدمة.



كما توجهت الحملة إلى شاطئ الهانوفيل، حيث تم رصد فرض 2 جنيه رسوم لاستخدام دورات المياه، وتم فرض غرامة على مستأجر الشاطئ والتنبيه على الرواد لعدم الخضوع لأي مخالفة أو ابتزاز قد يتعرضون له مع الإبلاغ الفوري بواسطة خط الشكاوى.



وتوجهت الحملة إلى شاطئ البيطاش العام، حيث اشتكى بعض رواد الشاطئ من فرض إكراميات بواسطة بعض عمال الشماسي وعلى الفور أمر رئيس الإدارة بفصل هؤلاء العمال والتنبيه على مشرفي الشاطئ بضرورة إحكام السيطرة على عمال الشماسي.



وتم خلال الجولة التأكد من وجود رقم الشكاوى على البوابات وأمر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، بوضعه بمكان ظاهر ليتمكن الرواد من رؤيته.



وبالنسبة لشواطئ القطاع الشرقي، بدأت الحملة بشاطئ المندرة السياحي وتلاحظ انضباط الشاطئ ثم شاطئ المندرة 2 المميز الذي حقق مخالفة فرض 2 جنيه لاستخدام دورة المياه وفرض اكراميات وتم ارجاع المبالغ المستحقة لاصحابها وفرض الغرامات المستحقة على المستأجر.



وتوجهت الحملة إلى شاطئ المندرة العام الذي شهد أيضا مخالفة إكراميات على الشماسي، وأمر رئيس الإدارة بفصل العامل فورا وإرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها ثم شاطئ العصافرة المميز، حيث تلاحظ انضباط الشاطئ ثم شاطئ العصافرة "خدمة لمن يطلبها" وايضا حقق مخالفة فرض 2 جنيه على استخدام دوره المياه ثم شاطئ ميامي العام وكان منضبطا في تقديم الخدمة.



كما شملت الحملة المرور علي شاطئ سيدي بشر الخدمة لمن يطلبها، وسيدي بشر1، وسيدي بشر 2، وأبوهيف مميز، ثم ابو هيف خدمة لمن يطلبها، الذي حقق مخالفة بيع تذاكر بأزيد من أسعارها وتم إرجاع المبالغ المحصلة بغير وجه حق لأصحابها وفرض الغرامة المستحقة وأخيرًا شاطئ ابو هيف 2 الخدمة لمن يطلبها، وحقق أيضا مخالفة فرض مبلغ 2 جنيه على دورة المياه.



وفيما يتعلق بالكافتيريات والمحال الخاضعة لرقابة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فتم تحرير 4 مخالفات متعلقة بعدم وجود قائمة أسعار أو وجودها بشكل غير واضح.