استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.. محافظ أسوان: الانتهاء من الصيانة الشاملة بالمدارس بتكلفة 45 مليون جنيه.. وافتتاح 14 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه

استعدادات متواصلة بتعليم أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد

المحافظ يكلف بإنهاء 14 مدرسة جديدة لافتتاحها مع بداية العام

تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة لدخولها الخدمة العام الجديد

"العمل المستمر على قدم وساق هو شعار الاستعدادات المتواصلة والمكثفة التى تنفذها مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع الأجهزة المعنية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 لتكون جميع المدارس جاهزة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.وكلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بأن تتضمن التجهيزات تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة لجميع المدارس من رفع كفاءة دورات المياه والنظافة العامة وتزيين ودهان وتجميل الأسوار، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، بالإضافة إلى توفير المقاعد المدرسية والمظلات لتهيئة جميع الأجواء اللازمة والمناخ المناسب أمام الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية.وطالب محافظ أسوان، مسئولى التعليم بالانتهاء من المدارس الجديدة لافتتاحها مع بداية العام الدراسى الجديد بواقع 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ولاسيما أن هناك 9 مدارس جاهزة تمامًا، فيما يجرى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى.ووجه محافظ أسوان بالانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة بتكلفة تصل لحوالى 45 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 250 مليون جنيه، منها 2 مدرسة للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو.فيما عقد الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا موسعًا بمديرى عموم ديوان المديرية والإدارات التعليمية والنوعية وموجهى العموم، بجانب مسئولي هيئة الأبنية التعليمية للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2019/2020.وأكد الدكتور السيد الفيومى أنه تم خلال الأيام الماضية تشكيل عدد من اللجان لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد من خلال المرور الميدانى المستمر، حيث تبين أنه بالنسبة للصيانة البسيطة فقد تم تنفيذها بجميع المدارس، إلى جانب استبدال وتغير جميع اللافتات المدرسية المتهالكة بأخرى جديدة، ودهان أبواب المدارس من الداخل والخارج بألوان علم مصر.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه بالتوازى مع ذلك، تم استلام الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة بنسبة 60%، وجار استكمال باقى الكتب المخصصة من مطابع الوزارة، فيما تم التصنيع المحلى لنحو 5 آلاف مقاعد مدرسية بمدارس التعليم الفنى من الخطة الاستثمارية للعام المالى (2018/2019) وتوزيعها على المدارس حسب احتياجاتها، وجار تصنيع 6300 مقعد من الخطة الاستثمارية 2019/2020 لتوزيعها على المدارس حسب الاحتياجات أيضًا، كما تم تجهيز قاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمقاعد وتم تنظيم طريقة الجلوس بها بالشكل المطلوب.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية نجحت فى توصيل خدمة الإنترنت لجميع مدارس الثانوية العامة بإجمالى 44 مدرسة لتوفيرها على الوجه الأكمل وفقًا للنظام التعليمى الجديد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال البنية التحتية للنظام الإلكترونى بالمدارس التى تم إنشاؤها، وهى مدرستا عبد العزيز مركب الثانوية، والصداقة الجديدة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية، وأيضًا مدرسة كرم الديب الثانوية بإدارة كوم أمبو التعليمية.ونوه بأنه بالنسبة للرواكد والمخلفات، فقد تم التعاقد مع هيئة الخدمات الحكومية لشراء الرواكد الموجودة بالمدارس بعد أن تم تجميعها على مستوى الإدارات التعليمية وإجراء تصنيف لها لتسهيل عملية الشراء، وتم الانتهاء من ذلك بشكل كامل، كما تم الانتهاء من التنسيق والتحويلات بين المدارس فى المراحل المختلفة واستيعاب أكبر قدر ممكن منها، وذلك طبقًا لكثافة الفصول وحسب القواعد والتعليميات المنظمة لكل مرحلة تعليمية.وأوضح السيد الفيومى أنه تواكب مع ذلك سد العجز من المعلمين بالمدارس المختلفة عن طريق الانتهاء من توزيع الإغتراب الداخلى للمعلمين بين الإدارات التعليمية وعددهم 301 معلم، وإعادة توزيع المعلمين عن طريق قوافل مكونة من موجهى عموم المواد لحصر العجز والزيادة بين مدارس الإدارة الواحدة وبين الإدارات التعليمية الأخرى، وتمت الاستعانة بالمعلمين الموجودين فى ديوان المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، وتم كذلك حصر العجز فى جميع التخصصات ومخاطبة الوزارة حتى يتم التغلب عليه عن طريق المسابقة التى سوف تجريها الوزارة لهذا الشأن.وأشار إلى أنه فى نفس الوقت جار تدريب معلمى رياض الأطفال والصفوف الأولى على النظام التعليمى الجديد Education 2.0، وتم تجهيز قاعات التدريب حسب التعليمات الواردة من الوزارة، كما أنه جار الإنتهاء من مسابقة الوظائف الإشرافية والتى تضم مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة، وموجها عاما، وموجها أول، وموجه.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه بالنسبة للأنشطة الصيفية فقد تم تكليف جميع المدارس لتنفيذها على الوجه الأكمل،بجانب إقامة 12 ناديا صيفيا على مستوى الإدارات التعليمية لممارسة الأنشطة والمسابقات الصيفية التابعة للتربية الاجتماعية، وجار الإعداد لإقامة مهرجان للأنشطة التربوية الصيفية فى كل إدارة على حدة.وأضاف أنه بالتوازى مع ذلك فإن لجان المتابعة مستمرة فى العمل للتأكد من استمرار المدارس فى إنهاء الاستعداد ومعالجة أى سلبيات تم رصدها سابقًا، وهو الذى يتطلب مواصلة تضافر جميع الجهود من جميع الجهات المعنية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.