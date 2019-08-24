تداول 199 شاحنة و381 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 199 شاحنة بضائع و381 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 33 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية، القاهرة وعلى متنهم 80 شاحنة و202 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 13 شاحنة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و2 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 381 سيارة.