لست في حاجة إلى bein sports.. قناة مفتوحة تنقل مباريات الدوري الإنجليزي مجانا

رغم إغلاق قناة "بي أوت"، إلا أن عشاق كرة القدم العالمية والدوريات الأوروبية، يمكنهم متابعة الدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني - الفرنسي"، إضافة إلى الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بشكل مجاني بتقنية hd.





وتنقل قناة فازريتش الطاجاكستينة الموجودة على القمر الإماراتي "ياه سات"، جميع مباريات الدوريات والبطولات الاوروبية الكبرى من خلال التردد التالي:





Yahsat 52.5°E-11785 H 27500

SID :- 0005

Biss :- 01 03 AB AF CD 20 16 03



