ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 13 سنة.. اول هزيمة لمنتخب أمريكا لكرة السلة أمام أستراليا

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:53 م
امريكا واستراليا
امريكا واستراليا
عبدالله هشام
نجح منتخب أستراليا لكرة السلة في تحقيق فوز تاريخي على منافسة أمريكا بنتيجة 98-94 في ملبورن، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة العالم للسلة التى تستضيفها الصين بداية من 31 أغسطس.

وبهذا الفوز يثأر منتخب استراليا لهزيمته السابقة يوم الخميس أمام أمريكا بنتيجة 102-86 لتخسر أستراليا الرقم القياسي في عدد المباريات دون هزيمة عند الرقم 78 في كل المباريات الودية والرسمية.

وكان الدعم الجماهيري الأسترالي كبيرا للغاية، حيث إنه سجل كرقم قياسي في استاد دوكلاندز بحضور 52 ألفا و79 مشجعا.

وكانت آخر هزيمة لمنتخب امريكا امام اليونان عام 2006 في نصف نهائي بطولة العالم وبعدها نجحت أمريكا في حصد كل الألقاب سواء في الأولمبياد وبطولة العالم .

ويعتبر هذا الفوز الأول لأستراليا على أمريكا بعد 26 محاولة منذ عام 1964 وسجل باتي ميلنر نجم المنتخب الأسترالي 30 نقطة.

جدير بالذكر أن منتخب أستراليا يسعى لتحقيق أول بطولة عالم للعبة وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. منتخبا مصر وكرواتيا الأقوى في المربع الذهبي بـ مونديال شباب اليد

ترشيحاتنا

بالمستندات.. استجابة سريعة من الدولة لمطالب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

انخفاض اسعار الفراخ البيضاء.. واستقرار اسعار البيض والدواجن

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

استخدام أي واي فاي بدون باسورد .. تعرف على مميزات نظام Android 10

تحرك برلماني جديد ضد ريهام سعيد بسبب تجاوزات حلقة السمنة

ضبط 5 تماسيح نيلية في بازار بشرم الشيخ.. صور

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

لست في حاجة إلى bein sports.. قناة مفتوحة تنقل مباريات الدوري الإنجليزي مجانا

محمد فضل الله: خماسية الجبلاية لا تستطيع اتخاذ قرارات دون اللجوء للجمعية العمومية

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

دقت ساعة العمل.. أبرز البنود المقترحة في تعديلات لائحة اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان