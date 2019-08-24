بعد 13 سنة.. اول هزيمة لمنتخب أمريكا لكرة السلة أمام أستراليا

نجح منتخب أستراليا لكرة السلة في تحقيق فوز تاريخي على منافسة أمريكا بنتيجة 98-94 في ملبورن، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة العالم للسلة التى تستضيفها الصين بداية من 31 أغسطس.



وبهذا الفوز يثأر منتخب استراليا لهزيمته السابقة يوم الخميس أمام أمريكا بنتيجة 102-86 لتخسر أستراليا الرقم القياسي في عدد المباريات دون هزيمة عند الرقم 78 في كل المباريات الودية والرسمية.



وكان الدعم الجماهيري الأسترالي كبيرا للغاية، حيث إنه سجل كرقم قياسي في استاد دوكلاندز بحضور 52 ألفا و79 مشجعا.



وكانت آخر هزيمة لمنتخب امريكا امام اليونان عام 2006 في نصف نهائي بطولة العالم وبعدها نجحت أمريكا في حصد كل الألقاب سواء في الأولمبياد وبطولة العالم .



ويعتبر هذا الفوز الأول لأستراليا على أمريكا بعد 26 محاولة منذ عام 1964 وسجل باتي ميلنر نجم المنتخب الأسترالي 30 نقطة.



جدير بالذكر أن منتخب أستراليا يسعى لتحقيق أول بطولة عالم للعبة وتنافس في مجموعة تضم كندا والسنغال وليتوانيا.