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حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين في أحداث الطالبية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:56 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والبراءة لثلاثة، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ "أحداث الطالبية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والحسيني حسن صبحي حسن، ومحمد محمود حسين طلبة، ومحمد محمد محمود العقاد بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة.

كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكًا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.

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