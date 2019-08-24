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وكيل وزارة الأوقاف: وصول ٢ طن لحوم على المناطق الأشد احتياجا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:33 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود وصول 2 طن لحوم لصكوك الأضاحي بحضور الشيخ محمد حافظ إبراهيم، بالتفتيش العام بوزارة الأوقاف لمديرية أوقاف السويس، لتوزيعها على الفقراء والأرامل والأيتام خصصها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود، إن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومشاركة منه لأهالي السويس.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إن وكيل وزارة الأوقاف شكل لجنة رفيعة المستوى برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأشد احتياجا في جميع أحياء المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

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