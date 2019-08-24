التعليم تكشف عن أبرز ما تم إنجازه في النظام الجديد حتى الآن

تعقد الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات نظام التعليم الجديد وآخر اخبار نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية العامة والاختبارات الإلكترونية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي أن نظام التعليم 2 هو مستقبل التعليم في مصر، وقد بدأ منذ عام 2018 على طلاب رياض الأطفال والصف الثاني الابتدائي.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم أيضا منذ 2018 بدء تطبيق نظام التقييم المعدل في الثانوية العامة ، وهو أساس ما يحدث من تطوير في المرحلة الثانوية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة في مصر ستصل إلى 40 مدرسة في سبتمبر المقبل.



واوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء وتشغيل ١١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، كما تم افتتاح وتشغيل ١١ مدرسة حكومية دولية، وتم عمل بناء بنوك أسئلة متعددة الصعًبة بمعايير دولية لكل مواد الصفين الأاول والثاني الثانوي، وتم بناء معايير التصحيح الإلكتروني.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن نظام التعليم الجديد مبني على مهارات مختلفة وستصل العام الدراسي 2019/2020 إلى الصف الثاني الثانوي.