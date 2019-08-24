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الرى: السور المتسبب فى مصرع طفل وإصابة آخرين بمركز دكرنس لا يتبع الوزارة

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:00 م
مصرع طفل
مصرع طفل
جمال صلاح الدين
قالت وزارة الموارد المائية والري، أن بعض المواقع تداولت خبر تحت عنوان "مصرع طفل وإصابة إثنين آخرين فى سقوط سور للرى بالدقهلية"، وجاء في تفاصيل الخبر: "سقوط سور تابع لوزارة الموارد المائية والرى بناحية قرية المرساة بالوحدة المحلية بدموه مركز دكرنس، مما ترتب عليه وفاة طفل وإصابة آخرين".

وأكدت الوزارة أنه بالفحص والمتابعة تبين أن هذا السور غير تابع للوزارة ويبعد مسافة أكثر من ٢٠ مترا عن ترعة الخشاشنة (المرساة) البر الأيسر الكيلو ٠.٧٠٠ وإن هذا السور حول منزل قديم وقام الأطفال بتسلق السور لأخذ فاكهة من حديقة المنزل التي يحيط بها السور فسقط السور على الطفل مما أدى الى مصرعه.

وأهابت وزارة الموارد المائية والرى، في بيان لها وسائل الإعلام بتحرى الدقة.

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