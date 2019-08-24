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أخبار البلد

في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:53 م
الحجاج المصريين
الحجاج المصريين
نورهان خفاجي
في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 49 ألف حاج عائدين عبر مطاري جدة والمدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة لهذا العام.

قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه بنهاية رحلات اليوم السبت، وعددهم 16 رحلة جوية، تكون مصر للطيران نقلت نحو 48500 حاجا من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل، وذلك على متن نحو 223 رحلة جوية من مطاري المدينة المنورة وجدة إلى المطارات المصرية.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية
في 10 أيام.. 49 ألف حاج عادوا من الأراضي المقدسة على 223 رحلة جوية

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