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الكردي يعلن انضمام جامعة بنها إلى الشبكة القومية لأبحاث السرطان..صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:23 م
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية
أحمد عبد العزيز
وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، اتفاقية تعاون تنضم بموجبها جامعة بنها للشبكة القومية لأبحاث السرطان.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء برامج بحثية تعاونية بين الجامعات،وتوفير استخدام المعدات البحثية، والتقييم المستمر للاحتياجات القومية في مجال التدريب على ابحاث السرطان، وتحديد الأولويات القومية المطلوبة فى أبحاث السرطان، وتوفير الدعم الإدارة والعلمي للبرامج البحثية المنفذة من خلال الشبكة.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن شبكة أبحاث السرطان قدمت النموذج الاستراتيجي الاداري والعلمي للشبكات القومية الاخرى،لافتا إلى أن عدد جهات المشاركين فى شبكة بحوث السرطان أصبح الآن ٢٣ جهة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى فى مصر.

وأكد "الكردي"، على دورها الهام فى تجميع وربط القدرات الوطنية المتخصصة فى مجال بحوث السرطان فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وتحقيق التكامل فيما بينها.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتورعبد الرحيم شولح أستاذ الصحة العامة بجامعة بنها كمنسق للجامعة والدكتورة نهى عوض المنسق القومى للشبكة، وعمرو جابر مدير المكتب المركزى للشبكة.

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