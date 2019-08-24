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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالمنيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:23 م
تشكيل عصابى تخصص
تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن
ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مدير البحث الجناءى بالمديرية يفيد بضبط تشكيل عصابى تخصص فر سرقة المنازل بدائرة قسم المنيا حيث تم ضبط عاطلين سبق اتهامهما فى 11 قضية متنوعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب أربعة وقائع سرقة من داخل المساكن دائرة القسم وارشدوا عن المسروقات وكذا كميات من المسروقات وزنت حوالى 200 جرام .

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