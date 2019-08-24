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محافظات

رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
همت الحسينى
قرر حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة دكرنس، إحالة رئيس الوحدة المحلية القروية بميت طريف التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، والنوبتجية للتحقيق بسبب غلق مبنى الوحدة.

وأكد قابيل أن المرور متواصل، الوحدات من أجل انضباط الأعمال والالتزام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التنمية المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

حيث تبين غلق مبنى الوحدة المحليه أثناء مروره مع التفتيش المالى والإدارى وعدم تواجد رئيس القرية أو السكرتير أو أى موظف بالوحدة فى صباح اليوم السبت.

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