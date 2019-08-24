لأول مرة بمصر.. طالبة بجامعة القاهرة تفوز بلقب قاري في مسابقة دولية للغة الصينية .. صور

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب بالجامعة " بلقب العالم " في مسابقة " جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات علي مستوى العالم"، والتي أجريت خلال شهر أغسطس الجاري في مقاطعة هونان بوسط الصين وهي المسابقة التي ينظمها المركز الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للغة الصينية.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الطالبة بسنت سيد خليل حصدت على "لقب إفريقيا" الأسبوع الماضي بعد اجتياز العديد من الإختبارات وبذل المجهودات خلال فترة الاستعداد.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، علي حرص جامعة القاهرة لانفتاح طلابها علي الحضارات والثقافات العالمية وهو ما يدفعها لعقد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية مع كبري الجامعات العالمية والتي سوف يقوم عليها فرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة السادس من أكتوبر.



جدير بالذكر، أن الطالبة بسنت سيد خليل من كلية الآداب جامعة القاهرة، قد فازت هى والطالب محمد جهاد من كلية الألسن جامعة عين شمس في المسابقة التمهيدية جسر اللغة الصينية التي أجريت على مستوى الجامعات في مصر في إبريل الماضي، وسافرا لتمثيل مصر في المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقٱ من 122 دولة، كانوا قد اختيرو من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا في المراحل التحضيرية للمسابقة خارج الصين.



وتمكنت طالبة جامعة القاهرة بسنت سيد خليل من حصد لقب أفريقيا والفوز على ٤٧ متسابقا من قارة إفريقيا، لتستعد لخوض تصفيات لقب العالم.



ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة ومديرة معهد كونفوشيوس، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات تعد المسابقة الأكبر لطلاب الجامعات علي مستوي العالم للغة الصينية، مشيرة إلي أن فوز طالبة جامعة القاهرة " بلقب العالم " يعكس التطور الهائل للجامعة ومعهد كونفوشيوس في تعليم طلابها اللغة الصينية وآدابها.