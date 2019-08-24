التعليم: مطالبات إسقاط الثانوية التراكمية «مش فارقة معانا»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييد الجديد في المرحلة الثانوية يعتمد على نظام تحضير أو مذاكرة يستهدف الفهم لمخرجات التعلم ، ونظام امتحانات وتقييم جديد يقيس فهم نواتج التعلم، ونظام تصحيح إلكتروني عادل وشفاف بأقل قدر من التدخل البشري.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المطالبة بإسقاط نظام الثانوية التراكمية "ميفرقش معانا خالص دي كانت هدية للطلاب".





وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمدت عدم الإسراع في اللجوء للبرلمان والمطالبة بعمل قانون للثانوية التراكمية الجديدة لكي يتم التأني وإتاحة الفرصة للطلاب على التدريب على النظام الجديد دون أن يشعروا بأي ضغط.





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد حاليًا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم الجديد للثانوية العامة.