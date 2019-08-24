بعد اتهامهم لتل أبيب.. مسئولون أمريكيون يفجرون مفاجأة عن تفجير مستودعات الحشد الشعبي بالعراق

نشرت وسائل إعلام عبرية وأمريكية اليوم، السبت، تصريحات اثنين من المسئولين في الإدارة الأمريكية، فجرا خلالها مفاجأة عن قصف إسرائيل الأخير للعراق، وذلك بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وقال المسئولان أمريكيان إن التفجيرات في المنشآت الإيرانية في العراق لم تنجم عن الهجمات الإسرائيلية، وإنما بسبب حر الصيف الشديد.



وادعى المسئولان أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي تأكيد على أن إسرائيل تقف وراء كل التفجيرات.



واتهم المسئولون الأمريكيون إيران بـ"تعريض الأمن الدولي للخطر"، وذلك بسبب "إدخال سلاح إلى العراق، وتسليمه لميليشيات عراقية غير قادرة على مراقبته كما يجب".



وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل هي التي نفذت الهجمات في الأيام الأخيرة، والتي استهدفت مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي، وأضافوا أن إسرائيل زادت حدة التوتر لدرجة أنه قد يؤدي ذلك إلى إخراج الجيش الأمريكي من العراق.



وصرح رئيس الحكومة العراقية السابق ورئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، بتحول العراق إلى ساحة صراع لأكثر من دولة، ومنها إسرائيل وإيران، مهددا بـ"الرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف".