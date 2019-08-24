ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة بالخليفة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط 3 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة وطلبوا من صاحب كشك الإطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات السابق مرورها من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة.



البداية بلاغ من "عادل أ م" سن 44 صاحب كشك، بأنه حال تواجده بالكشك ملكه فوجئ بـ 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" أدعوا بأنهم رجال شرطة وطلبوا منه الإطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات السابق مرورها من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة وارتيابه في أمرهم.



بالانتقال تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وتبين أنهم كل من ا ع ا سن 43 "منجد" وبحوزته طبنجة صوت وطلقتين و"ك ع ا" سن 40 "منجد" شقيق الثاني، و"ع م ا" سن 25 "موظف" ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام.



وبمناقشتهم قرر الأول بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بالمدعو "يوسف م م" سن 43 محصل بشركة لتصنيع اللحوم ومقيم ايتاى البارود / بحيرة وعلمه بقيامه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المحال التجارية الكائنة بمحل الضبط لتوريدها للشركة عمله، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال الصفة" واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.



وفي سبيل ذلك توجهوا للكشك الكائن بمحل الضبط منتحلين صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة وتحديد السيارة التي يستقلها سالف الذكر حال قيامه بتحصيل المبالغ المالية.



بمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم.. والعرض على النيابة العامة.