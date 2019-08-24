ليفربول ضد ارسنال .. هل يحرس أليسون بيكر عرين الريدز ؟

يدخل فريق ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في اختبار صعب أمام نظيره ارسنال، الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد النني، وذلك مساء اليوم السبت، في مباراة قوية لـ ليفربول ضد ارسنال تقام على ملعب الريدز «أنفيلد».



موعد مباراة ليفربول وارسنال

حضر فريق ارسنال الى ملعب الأنفيلد، لمواجهة ليفربول صاحب المركز الأول في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي «برميرليج».



هل يشارك أليسون بيكر؟ حسم المدرب الألماني يورجين كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مصير حارسه البرازيلي أليسون بيكر، الذي كان قد أصيب في المباراة الافتتاحية لـ الدوري الإنجليزي أمام فريق نورويتش سيتي رغم فوز فريقه برباعية إلا أن حارس الفريق المتألق قد أصيب، وبحسب كلوب فإن الحديث عن مشاركة أليسون بيكر الآن مستبعدة، مؤكدًا أن عودته ستكون بعيدة شيئا ما، كونه لا زال يتعافى من إصابته، ولن يكون جاهزًا للمشاركة أمام ارسنال اليوم.

صدارة ترتيب الدوري الانجليزي

وسيتخذ الفائز من مواجهة ليفربول وارسنال خطوة مهمة نحو صدارة البريميرليج، حيث يحتل الريدز المركز الأول برصيد 6 نقاط متفوقًا على منافسه الجانرز بفارق الأهداف.

ويسعى ليفربول في المباراة، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في افتتاح البريميرليج، وساوثهامبتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

كما يسعى ارسنال لمواصلة النتائج المميزة، سيبحث خلالها المدرب الإسباني أوناي إيمري عن استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق، بعدما حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

ويتطلع محمد صلاح للتسجيل بعدما نجح في هز شباك نوريتش سيتي مرة واحدة وصنع هدفًا في ليلة الرباعية، وغاب عن التسجيل في مرمى ساوثهامبتون بالمباراة الماضية.



أما موقف محمد النني من المشاركة مع آرسنال بات شبه مستحيل، بعدما صرح إيمري أمس، الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول ، أن اللاعب المصري خارج حساباته.



ويفتقد ليفربول أمام ارسنال ، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر ، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب على الحارس الإسباني الثاني أدريان.



ويلتقي اليوم أيضًا، نورويتش سيتي مع تشيلسي ، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وواتفورد مع وست هام يونايتد، وبرايتون مع ساوثهامبتون، وشيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي.

