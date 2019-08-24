فرج عامر: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ناجحة بكل المقاييس

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأها اليوم، السبت، إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها زيارة ناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا.



وتوقع فرج عامر أن زيارة الرئيس إلى فرنسا لن تخلو من عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.



وقال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.