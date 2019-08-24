ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرج عامر: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ناجحة بكل المقاييس

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:23 م
فرج عامر
فرج عامر
عبد الرحمن سرحان
وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأها اليوم، السبت، إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها زيارة ناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا.

وتوقع فرج عامر أن زيارة الرئيس إلى فرنسا لن تخلو من عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وقال  السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

السيسي يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.. الرئيس يلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا.. ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركة على هامشها

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال قمة مجموعة السبع

حرائق الأمازون والحرب التجارية.. أبرز الملفات الشائكة على مائدة زعماء قمة الـ G7

شاهد.. ماذا قالت اليابان عن الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو

ايمن حفنى يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله إلى المقاصة

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

بيراميدز يواجه بطل الكونغو في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل