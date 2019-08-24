ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اجتماع ثنائي بين ماكرون وترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:36 م
ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة إكسترا نيوز صور اجتماع ثنائي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام بمدينة بياريتز الفرنسية.

ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم "السبت" القادة المشاركين على مأدبة عشاء.

وتناقش القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف والأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل فرنسا غدا للمشاركة في اجتماعات قمة الدول الصناعية

السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

مضيعة للوقت.. كيف يرى ترامب قمة مجموعة السبع؟

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

السيسي يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.. الرئيس يلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا.. ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركة على هامشها

ترشيحاتنا

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

عيار 21 بـ 695 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 8 - 2019 .. فيديو

تحرك برلماني جديد ضد ريهام سعيد بسبب تجاوزات حلقة السمنة

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

محمد فضل الله: خماسية الجبلاية لا تستطيع اتخاذ قرارات دون اللجوء للجمعية العمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل